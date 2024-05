Nicolae Trifan, candidat PNL la Primaria Sanmihaiu Roman, mizeaza pe o campanie bazata pe proiecte

Vineri 10 mai 2024, a inceput campania electorala pentru alegerile locale din 9 iunie! Nicolae Trifan, candidat pentru functia de primar al comunei Sanmihaiu Roman din partea PNL, a explicat:"Am luat aceasta decizie pentru ca ma doare sufletul sa vad cat de in urma am ramas, in timp ce alte comune periurbane sunt cu zece clase peste noi. Candidez pentru binele comunei si pentru un viitor prosper, pe care Sanmihaiu Roman, Utvin si Sanmihaiu German il merita!".In ... citește toată știrea