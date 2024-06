Nicolae Trifan, candidat PNL la primarie: "Sanmihaiu Roman are nevoie de o schimbare pentru a se dezvolta...!"

Nicolae Trifan, candidat PNL la Primaria Sanmihaiu Roman, atrage atentia despre marile probleme create in localitate, de baltile pe strazi dupa fiecare ploaie"Dragi locuitori ai comunei Sanmihaiu Roman, in cazul in care va intrebati de ce avem balti uriase pe strazi dupa fiecare ploaie, raspunsul este inexistenta rigolelor pe marginea drumului!De fiecare data cand a fost asfaltata o strada, actuala conducere a primariei nu a fost interesata sa realizeze lucrarile ca la carte. Pot fi vazute ... citește toată știrea