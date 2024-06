Nicolae Trifan, candidatul PNL la functia de primar: "La capitolul digitalizare Primaria Sanmihaiu Roman este codasa"

Nicolae Trifan, candidatul PNL la functia de primar, atentioneaza ca Primaria Sanmihaiu Roman este atat de "transparenta", incat nicio sedinta de consiliu local nu a fost transmisa in direct, in ultimii opt ani.Trifan considera ca cetatenii au tot dreptul sa stie cum se impart banii publici, ce proiecte sunt propuse si modul in care voteaza fiecare dintre consilieri."Degeaba am tot insistat eu ca aceste sedinte sa fie prezentate public, pentru ca actuala conducere a primariei a considerat ... citește toată știrea