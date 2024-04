Nicolae Trifan, candidatul PNL la Primaria Sanmihaiu Roman: "Au inceput lucrarile la drumul dintre Sag si Sanmihaiu Roman!"

Nicolae Trifan, candidatul PNL la Primaria Sanmihaiu Roman, anunta ca au inceput lucrarile la noul drum dintre Sag si Sanmihaiu Roman!"Vom avea o noua sosea in comuna noastra! Dupa o luna de la predarea amplasamentului catre constructor, un eveniment deosebit de important la care am participat si eu, iata ca, in aceasta saptamana, santierul a fost deschis in vederea realizarii noului drum intre Sag si Sanmihaiu Roman", a explicat Nicolae Trifan.Asadar, la finalul lucrarilor, peste ... citește toată știrea