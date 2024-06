Nicu Covaci, liderul formatiei Phoenix, internat in Sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara

Liderul formatiei Phoenix, Nicu Covaci, a fost internat in Sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara, la finalul sedintelor de radioterapie dupa operatia pe creier din luna martie 2024. Colegii de trupa afirma ca este intr-o stare stabila.Potrivit medicilor, Nicu Covaci a terminal sedintele de radioterapie in urma operatiie pe creier suferita in luna martie, cand i-a fost depistata o tumora pe creier, iar acum se afla, din nou internat in Sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara unde ... citește toată știrea