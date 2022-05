Nimic nu le opreste! Voleibalistele de la CSS Lugoj s-au calificat la turneul final al Campionatului National

Echipa de junioare (n. 2003-2004) a sectiei de volei de la Clubul Sportiv Scolar Lugoj a reusit sa se califice in ultima faza a campionatului national, dupa ce a castigat grupa M, din care a facut parte, la turneul semifinal, care s-a desfasurat in perioada 27-29 aprilie.Competitia a fost gazduita de municipiul Cluj-Napoca. Sportivele din Lugoj, antrenate de profesorul Dorin Horvath, s-au impus in toate partidele disputate.In primul joc CSS Lugoj a trecut de CSS Caransebes cu 3-0, a urmat ... citeste toata stirea