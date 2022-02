Noapte agitata in Ucraina, acolo unde fortele armate ruse au continuat bombardamentele

Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, iar inaintarea fortelor ruse ridica temeri de un asalt si de o inmultire a atacurilor tintite asupra capitalei si asupra unor instalatii strategice si guvernamentale. Va reamintim, Vladimir Putin, dictatorul de la Kremlin, a declarat ca populatia civila din tara invadata nu va avea de suferit, insa autoritatile din Ucraina au facut public un scurt video care arata un bloc de apartamente in flacari.In afara de Kiev, ... citeste toata stirea