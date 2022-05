Noaptea Muzeelor 2022, la Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica Lugoj

Sub genericul marii sarbatori europene a culturii, Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica Lugoj participa si la editia din acest an a Noptii Muzeelor."Institutia noastra va fi deschisa sambata, 14 mai 2022, intre orele 14.00 - 24.00, evenimentul fiind organizat in parteneriat cu Asociatia de promovare turistica a Banatului Mariam-Med si Asociatia de Regenerare si Interventie Comunitara (ASIREC) prin proiectul Artizan Lugojan. Manifestarea este dedicata suscitarii interesului tinerilor ... citeste toata stirea