Noaptea Muzeelor a atras mii de copii si parinti la Timisoara

Noaptea Muzeelor 2024 a atras mii de copii si parinti, in weekend-ul trecut, la Timisoara. Muzeul National al Banatului a fost insufletit de zambetele si rasetele copiilor care au venit in curtea Bastionului Maria Theresia.Micutii vizitatori au fost fermecati de comorile istorice si povestile fascinante dezvaluite la fiecare pas. Cu ochii mari si curiosi, copiii insotiti de parinti au explorat fiecare tabara, descoperind minunile ascunse in fiecare lucru nou. S-au luptat, s-au jucat, ne-au ... citește toată știrea