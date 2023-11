Comunitatea academica a Universitatii de Vest din Timisoara organizeaza, joi, 23 noiembrie 2023, ora 18, la conferinta din seria "Nobel la UVT", care va fi sustinuta de laureata Premiului Nobel pentru Pace, Nadia Murad.Conferinta, desfasurata sub titlul "Personal Journeys, Audacious Actions and Global Impact", va avea loc in Aula Magna "Ioan Curea" a UVT (V.Parvan nr. 4). La eveniment va participa rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, oficialitatile invitate, cadre universitare si studenti, ... citeste toata stirea