Nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman, peste 100 de ani, sau cum a devenit Bega un centru turistic pe calea apei

In cadrul proiectului "Repararea infrastructurii de navigatie pe Canalul Bega", cu finantare europeana prin IPA Interreg CBC Romania-Serbia, al carui lider a fost ABA Banat Timisoara, obiectivul partii romane a fost de a reabilita in totalitate nodul hidrotehnic Sanmihaiu Roman, care are valoare de patrimoniu national, fiind construit in perioada 1912-1915.Constructiile si echipamentele erau cele "originale" (de la 1915). Avand in vedere lipsa aproape totala a interventiilor majore sau chiar ... citeste toata stirea