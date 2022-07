Noi actiuni fulger ale politistilor locali in piete - 65 de sanctiuni in Pietele Badea Cartan si Timisoara 700

Politistii locali au desfasurat, astazi, o noua actiune cu efective marite, in Pietele Timisoara 700 si Badea Cartan, pentru a verifica modul In care se respecta legislatia privind desfasurarea actelor de comert, curatenia si oprirea sau stationarea autovehiculelor in perimetrele acestora. In cadrul actiunii au fost verificati un numar de 21 de comercianti si 32 societati comerciale. Au fost aplicate in total un numar de 65 sanctiuni contraventionale in valoare de 26.515 lei.Cele mai multe ... citeste toata stirea