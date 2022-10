Noi cazuri de pesta porcina in judetul Timis, in doua gospodarii, in comunele Sandra si Dudestii Vechi. In total urmeaza sa fie sacrificati opt porci, aceasta dupa ce in urma cu aproximativ doua saptamani a fost depistata pesta porcina la o ferma a companiei Smithfield, iar 39.000 de porci au fost atunci ucisi."In data de 27.10.2022 a fost prelevata o proba set organe de la un porc domestic mort provenit din exploatatia de suine din localitatea Sandra, judetul Timis. A fost recoltata si ... citeste toata stirea