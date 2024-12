Noi inchideri ale traficului, de saptamana viitoare

Comisia de circulatie din cadrul Primariei Timisoara a avizat in perioada 16.12.2024 - 20.12.2024, inchiderea sau restrictionarea circulatiei rutiere in mai multe zone din oras, in vederea realizarii unor lucrari de mentenanta sau a desfasurarii unor evenimente.Astfel, traficul rutier va fi inchis in perioadele urmatoare, pe urmatoarele strazi, dupa cum urmeaza:- 16.12.2024, in intervalul orar 18:30 - 21:00, circulatia rutiera va fi restrictionata in vederea organizarii marsului comemorativ ... citește toată știrea