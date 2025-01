Noi performante lugojene! Natalia Dragos, pe podiumul etapei intai a Campionatelor Nationale de Sala U18

Palmaresul sportului lugojean s-a marit, de curand, cu doua rezultate notabile, obtinute pe pista de atletism de la prima etapa a Campionatului National de Atletism in Sala U18.Competitia, care a reunit cei mai buni atleti de perspectiva din tara, printre care s-a aflat si o lugojeanca, s-a desfasurat la Sala de Atletism Ioan Soter, din Bucuresti, in perioada 11-12 ianuarie.Lugojul a fost reprezentat de multipla medaliata Natalia Dragos, nascuta in 2009 si legitimata la Clubul Sportiv Scolar. ... citește toată știrea