Noi reglementari pentru zona pietonala a Timisoarei. Parcare interzisa, cu mici exceptii

Reprezentantii Primariei Timisoara anunta noi reglementari privind accesul masinilor in zona pietonala. Vorbim de propuneri facute de Politia Locala Timisoara, care vor ajunge in Consiliul Local sub forma unui proiect de hotarare. Pe scurt, autovehiculele vor putea fi parcate doar in zone strict delimitate. Oprirea de scurta durata nu va fi interzisa cat timp masina nu incurca circulatia pietonilor. Comisia de circulatie ar urma sa decida unde vor fi amenajate locurile de parcare si, eventual, ... citeste toata stirea