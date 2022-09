Nou proiect international, la Scoala Gimnaziala Gavojdia

Inca din prima zi a noului an scolar 2022-2023, elevii si profesorii Scolii Gimnaziale din Gavojdia s-au angrenat in activitatile unui nou proiect international. Este vorba de #proiecteLECS #ToLERaNce #ErasmusPLUS , care se deruleaza in perioada 5 septembrie - 5 octombrie 2022.Noul proiect urmareste promovarea sporturilor si activitatilor educative, care au ca scop constientizarea in randul tinerilor a valorilor umane si a tolerantei.Coordonati de prof. Emilia Goian, prof. Cornelia Mot, prof. ... citeste toata stirea