Noua organigrama a Primariei Lugoj, suspendata de instanta! Claudiu Buciu: "Trantorii sa nu se bucure"

Tribunalul Timis a suspendat HCL privind noua organigrama a Primariei Lugoj, deciziile de desfiintare a unor servicii, precum si actele subsecvente, inclusiv concursurile si angajarile facute de Primaria Lugoj.Sentinta este executorie de drept, iar administratia locala are posibilitatea sa faca recurs in cinci zile de la comunicare."Instanta s-a pronuntat in data de 30 august si sentinta este executorie, de drept, in sensul suspendarii executarii acelor acte administrative care constau in ... citeste toata stirea