Noua sala polivalenta ar putea fi scoasa la licitatie in 2025

Dupa multi ani in care s-a tot vorbit despre necesitatea unei noi sali polivalente in Timisoara, o investitie care ar trebui sustinuta de la bugetul central, lucrurile par sa se miste. Viceprimarul Timisoarei Cosmin Tabara explica si face un apel la toti politicienii din Timis: "Studiul de prefezabilitate este practic incheiat, asteptam doar cuprinderea in ordinea de zi a Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei a acestui obiectiv. In ... citește toată știrea