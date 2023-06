Consiliul Judetean Timis a deschis, in data de 06.06.2023, procedura aferenta dezbaterii "Proiectului de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis". Proiectul are in vedere unele modificari operate in cadrul aparatului de specialitate al CJT si aprobarea noii structuri organizatorice, prin reorganizarea unor compartimente existente.Prin aceste modificari de structura, numarul posturilor a ramas ... citeste toata stirea