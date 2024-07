Noul bulevard din Timisoara e folosit doar ca parcare

In Timisoara exista un bulevard care e gata de mai bine de trei ani, dar nu poate fi inca dat in folosinta. Motivele sunt pur birocratice, iar Primaria Timisoara amana la nesfarsit deschiderea traficului in acea zona, invocandu-se motive care ar fi trebuit remediate pana acum.Vorbim de "drumul Isho", care leaga bulevardul Take Ionescu de malul Canalului Bega, proiectat si executat in regim de bulevard cu patru benzi de omul ... citește toată știrea