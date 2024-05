Noul drum judetean dintre Mosnita si Ghiroda are proiectant

La Consiliul Judetean Timis a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic al lucrarilor de interventie si modernizare a DJ595E, drumul care leaga comuna Mosnita Noua de Ghiroda.DJ595E este centura alternativa a Timisoarei, jucand un rol esential in facilitarea accesului tuturor celor care il parcurg la conditii de siguranta si comfort in trafic."Lucrarile de proiectare vor dura 9 luni, timp in care echipa ... citește toată știrea