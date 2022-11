Noul plan de imbunatatire a calitatii aerului din Timisoara, avizat la ANPM

Vineri, 18 noiembrie, Primaria Timisoara anunta ca noul plan pentru imbunatatirea calitatii aerului din municipiu a fost avizat de Agentia pentru Protectia Mediului Timis si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Acum, acesta ar urma sa fie aprobat la nivelul consiliului local.Planul include masurile planificate de Primaria Timisoara pentru a reduce poluarea aerului cu 30,8 tone de particule in suspensie pe an in scenariul de baza si 42,2 tone/an in scenariul planificat pana in 2025. ... citeste toata stirea