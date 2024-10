Noul primar al Lugojului, Calin Dobra, apel catre consilieri: "e momentul sa nu mai tinem cont de culoarea politica!

Ceremonia de investire a noii conduceri administrative a municipiului Lugoj s-a desfasurat sambata, 19 octombrie, intr-o sala arhiplina, la Cinema "Bela Lugosi".Multi dintre cei veniti la sedinta festiva au fost nevoiti sa stea in picioare pe intervale sau chiar pe coridoare, in apropierea usilor de acces in sala, ceea ce demonstreaza interesul deosebit pentru aceasta ceremonie de investitura.La sedinta de investire a noului primar Calin Dobra si a noului Consiliu Local au participat, in ... citește toată știrea