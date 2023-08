Timisoara va avea, dupa 20 de ani, un Plan Urbanistic General nou, cel vechi datand din 1998 si fiind aprobat in 2002. Luni, 7 august, noul PUG a fost publicat pe site-ul Primariei Timisoara, unde va ramane in transparenta decizionala timp de 45 de zile, pana in 21 septembrie, dupa care va fi supus aprobarii consiliului local.Prezentarea generala a PUG-ului e numai lapte si miere: reintoarcerea Timisoarei spre centru, mobilitate urbana eficienta, regenerare urbana, protectia si dezvoltarea ... citeste toata stirea