Noul regulament TimPark intra in vigoare cu deficit de locuri de parcare

Joi, 31 martie, ar trebui sa intre in vigoare noul regulament TimPark, aprobat dupa ce serviciul a trecut de la SDM direct in subordinea primariei. Roxana Iliescu, consilier local PRO Romania, considera ca administratia Fritz nu s-a ocupat de crearea de noi locuri de parcare, astfel ca a luat pe cont propriu continuarea actiunilor de demolare a garajelor."Mai o zi si intra in vigoare un Regulament Timpark nou, care-i nemultumeste pe foarte multi timisoreni, Regulament ce vine si instituie ... citeste toata stirea