Noul sediu al Directiei Fiscale din Timisoara, donat "la rosu" de Grupul Iulius FOTO

Incepand de luni, 20 iunie 2022, Primaria Timisoara pune la dispozitia timisorenilor un sediu modern, civilizat, pentru a lucra cu cetatenii, un spatiu agreabil care dispune de toate resursele necesare furnizarii unor servicii de calitate. Directia Fiscala a Primariei Timisoara s-a mutat in noul sediu donat de Iulius Group, in cadrul proiectului de constructie a pasajului subteran din Iulius Town. Este o cladire care beneficiaza de toate functiunile moderne, investitia primariei in amenajari si ... citeste toata stirea