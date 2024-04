Noul stadion al Timisoarei a intrat in ultima etapa!

Hotararea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru stadionul Dan Paltinisanu va fi aprobata in sedinta care va avea loc saptamana viitoare. Acesta este ultimul pas procedural inaintea demolarii vechii arene timisorene. Esinand cont de importanta acestui proiect, premierul Marcel Ciolacu ia in calcul ca aceasta sedinta a Executivului sa aiba loc chiar la Timisoara."Am avut astazi o ultima discutie cu premierul Marcel Ciolacu pe acest subiect si am primit ... citește toată știrea