Echipele antreprenorului care lucreaza la centura de ocolire Timisoara Sud se afla pe santier, pentru unele tipuri de lucrari, pana la lasarea intunericului. La partea de structura a drumului, in zona Utvin si in zona Mosnita Noua, se fac lucrari de asternere si compactare a straturilor de umplutura si stabilizarea terenului.In zona localitatilor Chisoda - Urseni - Mosnita Noua - Ghiroda se lucreaza la suprastructuri - poduri, pasaje si podete, aflate in diverse etape.Continua in ... citeste toata stirea