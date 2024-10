"Nu e un moft ideologic".Timisoara va deveni neutra climatic pana in 2035

Timisoara a fost selectata marti in cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatica M100, pe lista celor 10 orase din Romania care vor implementa proiecte pentru tranzitia climatica, reducerea poluarii si atingerea neutralitatii climatice pana in 2035. In acest sens, Primaria Timisoara va avea acces la fonduri dedicate pentru accelerarea investitiilor sustenabile.O prima finantare, in valoare de 10 milioane de euro, va fi atrasa direct de catre municipalitate dupa aprobarea de catre Guvern a ... citește toată știrea