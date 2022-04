Nu e zoo, e Stadionul Dan Paltinisanu

Sursa foto: Marius Babuciu / Facebook.Stadionul Dan Paltinisanu din Timisoara este unul dintre cele mai mari din Romania, arena cu o istorie aparte, care a vazut multe de-a lungul existentei.In acest moment, stadionul timisorean se afla intr-o faza importanta de degradare, iar o fotografie cu arena care in alte vremuri gazduia meciuri importante sta marturie in acest sens.Trepte care au luat-o in toate directiile, scaune care parca stau sa cada si ca spectator a ramas doar... o ... citeste toata stirea