Nu-i pace la judet! PSD propune taieri de la drumuri si de la primariile PNL. Alin Nica: Vor fi afectate Periam, Pesac, Varias, Ohaba Lunga, Boldur, Buzias, Deta, Ghilad, Beba Veche si multe altele

Bucurie mare parea sa vina dinspre PSD Timis miercuri seara, cand tot natul a fost anuntat de Alexandru Iovescu, liderul consilierilor social-democrati din CJT, ca s-a gasit o solutie pentru deblocarea fondurilor alocate pentru primariile din judet."Impreuna cu o majoritate a consilierilor judeteni, am depus o initiativa care prevede o alocare a fondurilor mult mai echitabila decat cea aprobata la inceputul acestui an de CJ Timis. Aceasta propunere are in spate inclusiv discutii cu primarii ... citește toată știrea