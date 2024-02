Nu mai are nevoie! Ministerul Transporturilor preda administratiei lugojene dispensarul CFR

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a anuntat marti, 30 ianuarie, deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a Hotararii de Guvern privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Spitalul Clinic Cai Ferate Timisoara, si trecerea acestora in domeniul public al municipiului Lugoj.Proiectul de act ... citește toată știrea