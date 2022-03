Nu numai COVID-19 ii tine pe elevi acasa! In ce conditii pot fi suspendate cursurile? Raspunsul ISJ Timis

Inspectoratul Scolar Judetean Timis sustine ca suspendarea cursurilor cu prezenta fizica se poate face nu numai din cauza COVID19, ci si in anumite cazuri, asa cum se mentioneaza in ROFUIP, dupa modificarea de saptamana trecuta.a) La nivel individual, pana la terminarea semestrului II al anului scolar 2021-2022, la cererea parintelui, cu avizul si recomandarile specifice ale medicului curant, in cazul in care elevul sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare, boli respiratorii ... citeste toata stirea