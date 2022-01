Nu se lasa! Lugojeanul Raul Ambrus si-a facut partid, dupa ce a fost dat afara din PNL

Lugojeanul Raul Ambrus, ales in Consiliul Local Timisoara si-a infiintat propriul partid, dupa ce a fost dat afara din Partidul National Liberal.Formatiunea se numeste Platforma Liberal Conservatoare a fost lansata duminica, 16 ianuarie in prezenta a aproximativ 700 de persoane."Platforma Liberal Conservatoare isi doreste sa apere si sa promoveze valorile liberale si doctrina liberala, deoarece consider ca alte partide politice intitulate liberale au abandonat aceste principii, iar ... citeste toata stirea