Nu sta acasa! Activitati de vara pentru toate gusturile, la Clubul Copiilor Lugoj

Mult asteptata vacanta de vara a sosit, insa copiii isi doresc in continuare sa fie activi. In sprijinul lor vine Clubul Copiilor Lugoj, cu o serie de ateliere si cercuri interesante.Sfarsitul lunii iunie aduce si in acest an la Clubul Copiilor Lugoj programul Activ Summer, cu numeroase activitati distractive si educative pentru copii, pe perioada vacantei de vara.Organizat impreuna cu Asociatia Smart Creativ, programul ofera o varietate mare de indeletniciri menite sa stimuleze creativitatea ... citeste toata stirea