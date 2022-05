Numai 12 cazuri de COVID-19 in Timis, luni. Un singur deces in ultimele cinci zile

Datele prezentate de Directia de Sanatate Publica Timis luni, 23 mai, arata ca numarul de cazuri de COVID-19 ramane foarte scazut. Sunt numai 12 noi cazuri de COVID-19, rezultate ale celor 507 teste efectuate duminica. In ultimele 24 de ore, din nou, nu s-a raportat niciun deces asociat infectiei cu SARS-CoV-2, existand ultimul fiind de altfel raportat pe 19 mai.Iata datele de luni:Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 12;Din care persoane cu varsta sub 18 ani: 0; ... citeste toata stirea