Numarul elevilor vaccinati a ajuns la 7.808, in Timis, iar procentul de inoculare al profesorilor este de 75%

Numarul elevilor vaccinati a crescut la 7.808 in Timis, de la 7.492, cat a fost la raportarea precedenta - a informat Inspectoratul Scolar Judetean Timis, miercuri 12 ianuarie.Procentul vaccinare al personalului din unitatile de invatamant este de 75%. In 12 ianuarie, in cadrul scolilor au fost inregistrati 185 elevi pozitivi, incepand cu data de 3.01.2022, si 63 cadre didactice si personal angajat.De asemenea, din 3 ianuarie, 262 elevi au fost sau sunt in izolare sau carantina, in urma ... citeste toata stirea