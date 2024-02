Numarul locurilor de joaca pentru copii va creste in 2024

Primaria Municipiului Lugoj va extinde numarul locurilor de joaca pentru copii in cursul acestui an. La solicitarile lugojenilor, administratia locala va completa o parte din grupurile de la mai multe locuri de joaca amenajate si montate anul trecut.In 2024 va fi refacut spatiul de joaca din parcul din spatele primariei si se vor instala grupuri noi de joaca si recreere in Parcul Garii si cartierul Stadion 1. Completarile vizeaza Parcul Cornet, Micro IV, Sala sporturilor Lavinia Milosovici, ... citește toată știrea