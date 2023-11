Numarul celor care au stiut cu precizie ca aruncam pe fereastra un miliard de euro pentru vaccinuri anti-Covid, care nu puteau fi utilizate, este pana una alta necunoscut, dar cu siguranta este mult mai mare decat al celor trei fosti demnitari ai statului aflati in prezent sub ancheta DNA. Ceea ce inseamna ca fie asistam doar la debutul unei mari anchete, o ancheta asa cum nu s-a mai vazut in Romania, fie cazul, in ceea ce-i priveste pe ceilalti responsabili, va fi inmormantat. Musamalizat. Asa ... citeste toata stirea