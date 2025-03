O adiere de speranta! Strandul, posibila deschidere in aceasta vara, SPA-ul, deocamdata exclus

Desi sezonul estival este inca departe, cu siguranta se va pune si in acest an problema lipsei unui strand pentru cea mai populara distractie pe timp de vara, cand si copiii au vacanta mare.Este al cincilea an de cand Lugojul, ca municipiu, este vaduvit de un astfel de obiectiv care exista in orase mai mici, inclusiv de peste granita, cum ar fi strandul de la Mako, din Ungaria.Desi acest capitol nu are nicio legatura cu administratia Dobra, actualul primar a trebuit sa raspunda unor intrebari ... citește toată știrea