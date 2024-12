O batrana a fost atacata cu un crucifix de iubitul nepoatei sale care credea ca ea este diavolul. Amandoi au ajuns la spital

O varstnica a fost atacata in propria casa de iubitul nepoatei sale, care se afla in vizita. Tanarul in varsta de 19 ani a agresat-o cu un crucifix de pe perete, relateaza News.ro. Batrana a ajuns la spital, iar baiatul a fost dus la Spitalul de Psihiatrie si Masuri de Siguranta din Jebel.Un vecin a sunat autoritatile din Timisoara:"La data da 12.12.2024, in jurul orei 17:20, politistii Sectiei 3 Timisoara au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca pe strada Ion Barac, la ... citește toată știrea