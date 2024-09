O batrana de 84 de ani a scapat de viol dupa ce l-a muscat pe agresor de buza. Barbatul a fugit pe geam, dupa ce femeia a ripostat

O femeie din Arad, care a fost atacata in propria casa de un recidivist, a scapat de viol dupa ce a ripostat ferm in fata agresorului. In conditiile in care barbatul s-a urcat peste ea, in pat si a imobilizat-o, batrana l-a muscat de buza in momentul in care el a vrut sa o sarute, determinandu-l astfel sa fuga pe fereastra.Agresiunea a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, duminica noaptea, cand, in jurul orei 23:15, un barbat, cunoscut cu antecedente penale, recidivist, a intrat in casa ... citește toată știrea