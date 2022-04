O biserica in stare de ruina, spatiu pentru evenimente artistice, culturale, cu muzica si poezie

Biserica romano-catolica din Ofsenita (comuna Banloc) a fost construita in anul 1878, din donatiile baronului Karatsonyi Jeno. Astazi au mai ramas doar zidurile din lacasul de cult. Satul a fost colonizat de svabi, in perioada 1800-1804 (initial fiind locuit de sarbi), insa urmasii acestora au inceput sa plece dupa al doilea razboi mondial. Satul a continuat sa fie majoritar german pana la inceputul anilor '90, cand a urmat ultimul mare val de plecari, in timpul caruia aproape toti svabii au ... citeste toata stirea