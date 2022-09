O comuna din Timis vrea sa devina independenta energetic si sa reduca drastic facturile

O comuna mica din Timis vrea independenta energetica si este la un pas sa o obtina. In Dudestii Vechi, autoritatile au transformat cladirea primariei si liceul: fara calorifere, fara aer conditionat, dar perfect izolate si cu sistem de incalzire ecologic. In plus, in curand, apele geotermale vor incalzi toate institutiile publice din comuna. Proiectele au costat aproape opt milioane de euro.A fost nevoie de 400.000 de euro, bani europeni, ca sediul primariei sa devina eficient energetic. In ... citeste toata stirea