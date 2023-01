O delegatie lugojeana, la startul programului Capitala Europeana a Culturii! Deschidere spectaculoasa in orasul din Ungaria cu care Timisoara imparte titlul

Veszprem, unul dintre cele mai vechi orase ale Ungariei, amplasat la circa 15 km de lacul Balaton, a dat startul sambata, 21 ianuarie, printr-un spectacol grandios, anului in care este desemnat Capitala Culturala Europeana, alaturi de alte doua municipalitati din estul si sudul Europei, care-i vor urma exemplul in saptamanile urmatoare: Elefsina din Grecia, la inceputul lunii februarie si Timisoara in 17-19 februarie.La evenimentul desfasurat pe o scena impunatoare din centrul capitalei ... citeste toata stirea