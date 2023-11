Caz socant in Oradea. O eleva de 16 ani, care fusese prinsa cu iubitul in camin de pedagog, l-a injunghiat pe acesta chiar in biroul directorului, unde fusese chemata alaturi de mama sa pentru explicatii.Adolescenta isi chemase prietenul in camin, duminica seara, cand a fost prinsa de pedagogul care facea inspectia. Luni, mama fetei, eleva si pedagogul au fost chemati in biroul directorului pentru explicatii. Aici, tanara a scos un cutit si l-a injunghiat pe barbatul de 41 de ani in spate. ... citeste toata stirea