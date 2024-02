O eleva din Timisoara va reprezenta Romania la Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete

Ana Gabriela Cirjea, eleva in clasa a XII-a la Colegiul National ,,C. D. Loga" din Timisoara, s-a calificat la Olimpiada Europeana de Matematica pentru fete (EGMO 2024), in urma celor doua probe de baraj pentru alcatuirea lotului Romaniei."In urma celor doua probe de baraj pentru alcatuirea lotului Romaniei la EGMO 2024, desfasurate in zilele 3 si 4 februarie 2024, primele patru clasate sunt: Zaharia Mara Ioana (clasa a ... citește toată știrea