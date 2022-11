O familie care traieste in Muntii Banatului isi produce singura curentul, fara grija facturilor imense la utilitati

Intr-un catun din munti, in Caras-Severin, o familie traieste fara grija facturilor imense la utilitati. Cu ajutorul paraului de langa casa, oamenii au reusit sa-si construiasca o minihidrocentrala si isi produc singuri curentul electric necesar in locuinta. Au becuri in toata casa, un radio si nici televizorul nu le lipseste. Si-au amenajat si propria moara unde isi fac singuri faina si malai.Unul dintre localnicii din satul Moceris, Iosif Caragea, are cateva hectare de teren si de padure in ... citeste toata stirea