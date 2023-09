Sapte persoane au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier produs in judeetul Hunedoara, in care au fost implicate trei masini. O fata de 11 ani a fost transportata cu elicopterul la Timisoara."In urma cu putin timp, pompierii din cadrul subunitatilor Totesti, Bretea Romana, Baru si Hunedoara au intervenit pe DN 68, intre localitatile Totesti si Hateg, unde s-a produs un accident rutier. Echipajele operative sosite la fata locului au constatat faptul ca, in accident au fost implicate 3 ... citeste toata stirea